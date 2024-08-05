ظهرت اخيرااا.. احصل نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

في الوقت الراهن يتطلع العديد من الطلاب إلى نتائج الثانوية العامة للعام 2024 باستخدام رقم الجلوس ومن المتوقع أن تكشف وزارة التربية والتعليم عن النتائج بشكل رسمي يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، كما أعلن ستعقد الوزارة مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء للإفصاح عن أسماء الطلاب الأوائل والنتائج في الشعبتين العلمية والأدبية وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية.

نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

فيما يخص نتيجة الثانوية العامة 2024 يمكنك الحصول عليها عبر موقع الوزارة باستخدام رقم الجلوس ومن المتوقع أن تعلن النتائج مساء اليوم الاثنين أو صباح يوم الثلاثاء، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان الرسمي ستتمكن من الاطلاع على نتيجتك من خلال إدخال اسمك ورقم الجلوس.

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج الثانوية العامة 2024 باستخدام رقم الجلوس، وفقا لأحدث المعلومات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الدور الأول لشعبتي العلوم، والأدب يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 في الساعة الواحدة ظهرا سيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة بعد فترة وجيزة من إعلان أسماء الأوائل.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024

للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور إصدارها اتبع هذه الخطوات: