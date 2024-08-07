من هنا..رابط التقديم في تنسيق الثانوية العامة علمي وأدبي المرحلة الأولى ومؤشرات التنسيق علمي وأدبي 2024 moe.gov.e

في أي لحظة ترقب نتيجتك برقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الدور الأول 2024، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، باستخدام رقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث ستوفر وزارة التربية والتعليم رابطاً مباشراً للاستعلام عن النتائج، شارك في امتحانات الدور الأول لهذا العام أكثر من 700 ألف طالب، وكان القسم العلمي هو الأكثر تمثيلاً.

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

يُتوقع أن تكون نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2024 حوالي 81%، وهي أعلى من نسبة النجاح في العام الماضي. عملية التصحيح والمراجعة انتهت بعد حوالي أسبوعين من انتهاء الامتحانات، وتم استخراج أسماء الأوائل وتطبيق درجات الرأفة على الطلاب المؤهلين لها، والتي تتراوح بين ثلاث إلى ثماني درجات، ومن المتوقع صدور النتيجة خلال ساعات.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

بعد أن اتطلعت من خلال ما سبق على ترقب نتيجتك برقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الدور الأول 2024، نتعرف الآن على الرابط المباشر للحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يمكنك الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم باستخدام رقم الجلوس من خلال الرابط، يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. اختيار “نتائج الامتحانات” من القائمة المتاحة. إدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الجلوس). الضغط على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك ستتمكن من الحصول على نتيجتك بالدرجات من خلال رقم الجلوس الخاص بك، ومبارك النجاح للناجحين.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024

بعد أن خضنا معكم فيما سبق كل ما يخص بضغطة زر نتيجتك بالأسم، نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الدور الأول ومؤشرات التنسيق 2024 moe.gov.e، ننتقل الآن إلى مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024، حيث جائت مؤشرات تنسيق الثانوية العامة، نسب القبول في كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي وفقًا للتنسيق لعام 2024 هي كالتالي:

طب القاهرة:94%.

طب دمياط: 91%.

طب أسيوط: 92%.

طب عين شمس: 93.5%.

طب بنها: 91%.

صيدلة القاهرة: 92%.

طب بيطري عين شمس: 90%.

علاج طبيعي: 89%.

توقعات تنسيق المرحلة الأولى لشعبة علمي رياضة لعام 2024

هندسة القاهرة: 86%. هندسة المنصورة: 85%. هندسة دمياط: 85%. هندسة عين شمس: 86%. هندسة الإسكندرية: 85%. هندسة طنطا: 84%. هندسة كفر الشيخ: 83%. هندسة الزقازيق: 83%. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية: 83%. هندسة المنوفية بشبين الكوم: 83%. هندسة بور سعيد: 82%. هندسة حلوان: 84%. هندسة بنها: 83%. هندسة السويس: 81%. هندسة بنها بشبرا: 81%. هندسة سوهاج: 81%. هندسة حلوان بالمطرية: 80%. هندسة الطاقة بأسوان: 79%. حاسبات ومعلومات سوهاج: 71%. حاسبات ومعلومات قنا: 70%.

رابط التقديم في تنسيق الثانوية 2024

فبعد أن توصلنا عبر ما سبق إلى من هنا، رابط التقديم في تنسيق الثانوية العامة علمي وأدبي المرحلة الأولى ومؤشرات التنسيق علمي وأدبي 2024، ننتقل للتعرف على خطوات ورابط التقديم لتنسيق الثانوية العامة 2024، فذلك من خلال الخطوات التالية: