ثبتها وسلي أطفالك .. ضبط تردد قناة ميكي الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية

قناة ميكي للأطفال تعتبر وجهة ترفيهية وتعليمية رائدة للأطفال، حيث تجمع بين المتعة والفائدة في محتوى مميز يليق بجمهورها الصغير، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية التي تحتوي على شخصيات محببة مثل ميكي ماوس وأصدقائه، مما يجعلها خياراً مثالياً لتسلية الأطفال وتعليمهم في نفس الوقت، تابع الآن لمعرفة تردد قناة ميكي للأطفال الجديد على جميع الأقمار الصناعية.

استقبال تردد قناة ميكي 2024

تردد قناة ميكي للأطفال لعام 2024 جاء على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11526.

الاستقطاب: رأسى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: .8/7

القمر الصناعي: نايل سات.

كما جاء التردد الجديد لقناة ميكى على قمر عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11257.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ميكي الجديد 2024

قناة ميكي للأطفال تعد واحدة من القنوات البارزة التي تقدم محتوى موجه خصيصاً للأطفال، وأبرز ما يميزها ما يلي: