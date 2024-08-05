وينك يا لولو مين اللي سرقك.. تردد قناة وناسة كيدز على الاقمار الصناعية

قناة وناسة كيدز هي واحدة من أهم قنوات التي تبث جميع الأغاني الموجهة للأطفال، بإمكان المشاهدين التعرف على تردد قناة وناسة كيدز على قمر النايل سات وعرب سات، والاستماع إلى الأغاني والأناشيد الجديدة للأطفال العرب، ويوجد الكثير من الأغاني التي حققت إعجاب محبي ومتابعي أغاني الأطفال ويستمتعون بها الأطفال والكبار معا، لمزيد من التوضيح فى تلك السطور الآتية.

تردد قناة وناسة كيدز على الاقمار الصناعية

تعد قناة وناسة كيدزللاطفال قناة لنقل الاغاني العربية الجديدة الخاصة بالأطفال، تشمل هذه الأغاني أعمالًا مثل “وينك يا لولو” و”لولو صارت شرطية” وعدد كبير من الأغاني الجديدة والأناشيد الأخرى التي تُعرضها القناة، ولقد حققت تلك القناة إعجاب العديد من عشاق أغاني الأطفال وتستخدم بكثرة من قِبل الجماهير الكبيرة للتعرف على ترددت هذه القناة على الأقمار الصناعية فيما يلي:

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

التردد الجديد: 11470

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

التردد الجديد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: ¾.

الجودة: HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة كيدز

قناة وناسة كيدز للأطفال واحدة من أفضل القنوات لدى الأطفال التي تعرض الأغاني الجديدة، وتتميز بالشخصيات المميزة في قناة وناسة للأطفال وعلى رأسها هى لولو التي حازت على حب الكثير من الأطفال ومحبي هذه البرامج والأغاني الجديدة، يمكنك الحصول على تردد القناة وتنزيلها على الجهاز باتباع هذه الخطوات: