“قدم الآن”.. خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025 والشروط المطلوبة

يعتبر التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025 موضوع اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين، وذلك بعد أن أعلنت السلطة العليا للحج والعمرة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لتقديم طلبات التسجيل في القرعة حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الإجراءات ستبدأ في بداية العام القادم.

خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق عن الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

يجب على المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للحج والعمرة.

بعد الدخول إلى الموقع، ينصح بالنقر على كلمة “المزيد” من القائمة الرئيسية، ثم اختيار “سحب الحج” من القائمة المنسدلة.

بعد تحديد الخيار المناسب، يجب النقر على أيقونة “التقديم” لبدء عملية التسجيل.

يتعين على المتقدمين قراءة الشروط والأحكام بدقة، ثم الموافقة عليها للانتقال إلى الخطوة التالية.

يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة في الاستمارة الإلكترونية المخصصة للتقديم.

بعد إتمام عملية ملء البيانات، يفضل طباعة نسخة من الاستمارة للاحتفاظ بها.

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على زر “إرسال” لإرسال الطلب إلكترونيًا.

من الضروري متابعة الموقع الرسمي للهيئة بانتظام للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات بشأن نتائج القرعة.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025

يتساءل العديد من حجاج بيت الله الحرام عن الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في قرعة الحج لعام 2025، وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للحج والعمرة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، وهي كالتالي: