شوف مجموعك من هنا!.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس الان

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، من قبل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، مساء اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس 2024، على أن يتم ظهور نتيجة الثانوية غدًا الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024 في مؤتمر صحفي تعقده الوزارة، للإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة والمتمثلة في أوائل الطلاب ونسب النجاح وغيرها من التفاصيل الأخرى، وفي مقال اليوم نوضح لكم إمكانية الإطلاع على نتيجة الثانوية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الإستعلام عن نتيجة الثانوية 2024 عبر موقع وزارة التربية

ولكي تستعلم عن نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، فعليك اتباع الخطوات الأتيه:-

تنتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثم تذهب إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع اختيار “نتيجة الثانوية العامة”.

يتم تحديد المحافظة المقيم بها الطالب.

كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة الخاصة بذلك.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

حتى تظهر لك في النهاية تفاصيل نتيجة الثانوية العامة شاملة المجموع والدرجات.

الحصول على نتيجة الثانوية 2024 موقع نتيجة نت

وأصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة شاملة كافة المحافظات، بإتباع الخطوات التالية:-