TV6 تردد قناة الجزائرية السادسة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا الاوليمبي

اهتمت العديد من الجماهير في مصر والعالم العربي بمعرفة تردد قناة الجزائرية السادسة، حيث تعتبر من أبرز القنوات العربية التي تنقل البطولات والدوريات الهامة وتقدم القناة تغطية مميزة لمباريات المنتخبات والفرق الجزائرية في البطولات الإفريقية والقارية ومن خلال في هذا المقال، سنتعرف على تردد القناة وكيفية استقبالها بشكل مجاني.

تردد قناة الجزائرية السادسة

تشهد القناة الجزائرية السادسة اهتماماً كبيراً من المشاهدين بفضل تغطيتها الشاملة للمباريات الرياضية وتنقل القناة العديد من المباريات الهامة، منها مباريات المنتخبين المصري والمغربي في أوليمبياد باريس 2024. التردد الحالي للقناة على النحو التالي:

التردد: 11680

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

موعد مباراة مصر وفرنسا

من المتوقع أن تكون مباراة مصر وفرنسا من أبرز المباريات اليوم، حيث تقام ضمن مباريات نصف النهائي لأوليمبياد باريس 2024. ستبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وهو نفس توقيت مكة المكرمة.

كيفية استقبال قناة الجزائرية السادسة على أجهزة الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة قناة الجزائرية السادسة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية لضبط التردد على جهاز الاستقبال:

اذهب إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار إضافة قمر صناعي جديد.

أدخل تردد قناة الجزائرية السادسة الجديد.

اكتب جميع البيانات المطلوبة بدقة.

انقر على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام فرنسا

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بتشكيلة قوية أمام فرنسا، تشمل اللاعبين التاليين:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، عمر فايد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، محمود صابر.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، أحمد السيد زيزو، أسامة فيصل.

تردد قناة الجزائرية السادسة على العرب سات

إذا كنت ترغب في متابعة القناة عبر القمر الصناعي العرب سات، فإليك التردد:

التردد: 12160

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر هو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا. وشهد التشكيل مفاجأة، حيث تواجد أحمد مصطفى زيزو، عقب الكثير من الأنباء التي أشارت إلى عدم لحاقه بالمباراة بسبب الإصابة. وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر، محمد النني، كوكا.

خط الهجوم: زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.