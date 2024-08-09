حقق حلمك واكسب 1000000$ بضغطة واحدة!! أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم.. الحلم هيبقى حقيقة

الإشتراك في مسابقة الحلم يعد حلم للكثير من المواطنين في البلدان العربية المختلفة، حيث أن مسابقة الحلم تمنح الكثير من الجوائز للمتسابقين على مدار العام، حيث يتم السحب طوال العام على سيارات ومنازل ومبالغ نقدية، ويعد الحصول على جائزة المليون دولار هي الجائزة الكبرى التي يحلم بالفوز بها جميع المتسابقين وهي لا تمنح إلا لمتسابق واحد كل عام.

الإشتراك في مسابقة الحلم

يتطلع عدد من المواطنين في الوطن العربي إلى معرفة كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا حيث تقوم المسابقة بمنح المتسابقين العديد من الجوائز طوال العام، وإليكم خطوات الاشتراك في المسابقة والتي تتمثل في التالي:

في بداية الأمر على المتسابق أن يقوم بإرسال كلمة حلم أو دريم على رقم الهاتف الخاص ببلده

يعد ذلك يجب أن يتم تسجيل اسم المتسابق واختيار بلده، وكتابة أي معلومات أخرى تتعلق بعملية الاشتراك.

الإجابة عن الأسئلة التي يتم عرضها على المتسابق حتى يتمكن من إدراج اسمه ضمن المتسابقين.

يمكن التواصل من مصر عبر رقم : 95458 أو 95450

كما يمكن التواصل من السعودية عبر: 858888 أو 313131

وبالنسبة لدولة الإمارات يمكن التواصل من خلال: 6070

أما التواصل من الأردن: 98880

ويمكن التواصل من سوريا: 1555

وبالنسبة الكويت فإن الرقم 4141.

السعودية: 650444 (موبايلي)، 755505 (زين)، 858888 (STC)

الإمارات: 5544 (اتصالات)، 3636 (دو)

مصر: 95458 (فودافون)، 95450 (اتصالات)، 95458 (أورانج)

الكويت: 4141 (زين)، 4242 (Ooredoo)، 98888 (Viva)

العراق: 2266 (زين)، 2770 (آسيا سيل)، 2180 (كورك)

الأردن: 98858 (زين)، 98858 (أورانج)، 98885 (أمنية)

البحرين: 94000 (بتلكو)، 94000 (زين)، 98885 (Viva)

عمان: 90434 (عمانتل)، 90434 (أوريدو)

اليمن: 2622 (MTN)، 2622 (سبأفون)، 2622 (واي)

سوريا: 1555 (MTN)، 1555 (سيريتل)

المغرب: 9669 (ميديتل)، 9669 (إنوي)، 9669 (اتصالات المغرب)

تونس: 85988 (اتصالات تونس)، 85988 (أورانج)، 85988 (أوريدو)

الجزائر: 63000 (موبيليس)، 63000 (أوريدو)، 63000 (جازي)

فلسطين: 6144 (جوال)، 3700 (الوطنية)

السودان: 1559 (زين)، 1208 (MTN)

جوائز مسابقة الحلم

بعد معرفة طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم نوضح لكن قيمة الجوائز التي تمنحها المسابقة للمتسابقين على مدار العام، والتي تتمثل في التالي:

يتم منح الفائزين جائزة بقيمة 5000 دولار بشكل أسبوعي مما يعنى أن الجائزة يتم تقديمها لعدد كبير من الفائزين في الوطن العربي.

أما عن الجائزة الكبرى فيها تبلغ مليون دولار أمريكي وهي حلم كل متسابق.

وأما الجائزة الشهرية فهي تبلغ 100 الف دولار أمريكي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم يجب توافر مجموعة من الشروط بالشكل التالي:

يجب ألا يكون المشترك في المسابقة لديه صلة قرابة بأحد العاملين بالقناة.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

كما يجب أن يكون مقيم في دولة عربية.

وأيضا يحب أن يكون مقيم بدولة عربية.

يجب أن يقوم بالإجابة على أسئلة المسابقة بشكل صحيح.

طريقة استلام جوائز مسابقة الحلم

بعد الإعلان عن الفائزين، يتم التواصل معهم مباشرة عن طريق الاتصال بهم، ويُطلب من الفائزين تقديم ما يثبت هويتهم الشخصية لتسلم الجوائز، وتُسلم الجوائز الكبرى في حفل مخصص بهم، يُنظم تحت إشراف إدارة مسابقة الحلم 2024 mbc ويتم حضور الإعلامي مصطفى الأغا لتسليم الجزائر للمتسابقين الفائزين.