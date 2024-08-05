” احجزها في ثواني ” .. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة في العراق من الوثائق الأساسية التي تعكس الهوية الشخصية للمواطنين، والتي تسهل العديد من المعاملات الإدارية والخدمات العامة، ولضمان حصول المواطنين على هذه البطاقة بسلاسة، أطلقت الجهات المعنية نظاماً مخصصاً لحجز المواعيد، يهدف إلى تنظيم وتسهيل عملية التقديم للحصول على البطاقة، حيث يتطلب هذا النظام من الأفراد تحديد موعد مسبق عبر الإنترنت، وسوف نوضح الآن طريقة الحجز والشروط المطلوبة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

تعتبر خطوة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق من الأمور الهامة للحصول على الوثيقة الرسمية التي تثبت الهوية وتتيح لك الاستفادة من الخدمات الحكومية، حيث يتطلب حجز البطاقة الوطنية الموحدة إتباع إجراءات محددة تتمثل فيما يلي:

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمديرية شئون البطاقة الوطنية الموحدة في العراق.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت تملك واحدًا، أو أنشئ حسابًا جديدًا باستخدام معلوماتك الشخصية.

من قائمة الخدمات المتاحة، اختر خيار حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

املأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، وعنوان السكن.

قم بتحميل الوثائق المطلوبة مثل صورة من الهوية الحالية، صور شخصية، وأي مستندات أخرى قد تطلبها الجهة المختصة.

حدد موعدًا لزيارة مكتب التسجيل لإتمام إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية.

في الموعد المحدد، قم بزيارة مكتب التسجيل لإجراء المقابلة النهائية واستكمال الإجراءات.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

من أهم شروط الموافقة على طلب حجز موعد لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق ما يلي: