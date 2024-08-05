رابط التقديم في معهد اعداد مفوضي الشرطة وأهم شروط 

يرغب الطلاب في الحصول على استمارة تقديم مفوضية الشرطة 2024، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024 عن البدء في استقبال طلبات التقديم للدورة الحادية عشرة في معهد اعداد مفوضي الشرطة للذكور، وتم فتح باب التقديم لمفوضية الشرطة العراقية حاليًا للذين يريدون الحصول على تدريبات مكثفة ليقوموا بالانضمام إلى الشرطة العراقية، ولمزيد من التوضيح خلال السطور الآتية.

استمارة تقديم مفوضية الشرطة 2024

يزداد البحث عن استمارة تقديم مفوضية الشرطة 2024 من قبل الطلاب، ولقد قامت وزارة الداخلية العراقية بالإعلان عن البدء في التقديم على استمارة مفوضية الشرطة للذكور لعام 2024 منذ عدة ساعات، حيث تتضمن خريجي المرحلة المتوسطة، وسوف يكون بإمكان الطلاب من كافة المحافظات التقديم حسب توافر الشروط التي تم تحديدها للقبول في المعهد، وتشمل الدورة خريجي المؤهلات المتوسطة، ولقد صرحت الوزارة عن جميع إجراءات التقديم في المعهد الخاص بتدريب مفوضي الشرطة فى الدورة الحادية عشر.

أهم شروط التقديم في معهد اعداد مفوضي الشرطة

تأتي الشروط المطلوبة للتقديم في معهد اعداد مفوضي الشرطة على النحو التالي:

أن يكون من أصل عراقي من أبوين عراقيين بالولادة.

أن لا يقل عن شهادة الدراسة المتوسطة.

لا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة ولا يزيد على 21 سنة (للمدنيين) أو لا يزيد على 23 سنة بالنسبة الي منتسبي قوى الأمن الداخلي.

يجب اجتياز المتقدم الفحص الطبي والاختبارات المقررة.

أن لا يقل الطول عن 160 سم ومحيط الصدر 70 سم فأكثر.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

أن يقدم كفالة مالية في حال الفصل أو الإخلال بأحدي الشروط.

أن تكون الخدمة بعد التخرج لمدة 6 سنوات.

أن لا يقل المعدل الدراسي عن 65%.

خطوات التقديم لمعهد اعداد مفوضي الشرطة