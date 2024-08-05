“املئها” استمارة التسجيل في وزارة الدفاع الوطني 2024 بالجزائر

زادت علميات البحث بشكل كبير حول التسجيل في وزارة الدفاع الوطني داخل مختلف ولايات الجزائر، بالإضافة إلى أن هذه الاستمارة تمكن الأشخاص في الالتحاق بالجيش الوطني، مما يمكنهم الحصول على العديد من المميزات المختلفة مثل الرواتب والتقلد بالمناصب العسكرية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي توفرها وزارة الدفاع أمام المتقدمين، وعليه سنكشف لكم أبرز الإجراءات المعنية بطلب القبول في الجيش الوطني، حتى يتعرف عليه الجميع.

كيفية التسجيل في وزارة الدفاع الوطني

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم التسجيل في استمارة وزارة الدفاع الوطني الجزائري، شاملة كافة المواطنين بمختلف أنحاء ولايات الجزائر، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم التقدم إلى وزارة الدفاع الوطني الجزائر.

كذلك يتم النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

وعليه يُرجى اختيار استمارة طلب الالتحاق بصفوف الجيش.

مع إدخال المعلومات المعنية بطلب القبول.

أن يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “حفظ”.

ما هي شروط القبول في صفوف الجيش الوطني؟

وحددت وزارة الدفاع الوطني الجزائري في مختلف ولايات دولة الجزائر، مجموعة من الشروط المعنية بطلب القبول، وفقًا للأتي:-