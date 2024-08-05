مسابقة الحلم.. اعرف شروط الاشتراك في المسابقة والطريقة الصحيحة للاشتراك 

تعتبر مسابقة الحلم من أكثر المسابقات الواقعية بشكل كبير، ويرغب الكثير من الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي الاشتراك في المسابقة ويتساءل البعض على شروط المسابقة، كما أعلنت إدارة البرنامج بانة يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال الهاتف، وقد أوضحت الأرقام الهاتفية التي يمكن الاتصال بها للاشتراك سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

حرصت إدارة البرنامج على إضافة رقم هاتفي لكل دولة عربية وقد أوضحت بأن الاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو dream والضغط على ارسال، ويتم الانتظار رسالة تأكيدية من البرنامج بالاشتراك في المسابقة، كما أعلنت بأنه من الضروري الإجابة بالطريقة الصحيحة على كافة الأسئلة الموجهة لزيادة فرصة فوزك، والأرقام كالتالي:

للاشتراك في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية يمكن ارسال الرسالة على الأرقام التالية 858888 أو 650444 أو 755505.

وللاشتراك من مصر يتم إرسال الرسالة على الرقم التالي 95450 أو 95458.

وللاشتراك من المغرب من خلال الرقم التالي 9669، ومن تونس يتم الاشتراك من الرقم التالي 85988.

ومن الأردن الاشتراك من خلال الرقم التالي 94099، ومن الامارات يتم الاشتراك من خلال الرقم التالي 5544.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

أوضحت إدارة مسابقة الحلم بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب الإجابة عليها بالطريقة الصحيحة، ومن هذه الشروط الآتي: