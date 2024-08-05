تعرف على الأبطال الجدد في مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التاريخية التركية الناجحة، والتي تزايد بحث الكثير من المتابعين عنها على محرك البحث جوجل، حيث يعد من المسلسلات التي تتناول شخصية تاريخية ضخمة وهي القائد صلاح الدين الأيوبي حيث يتم تناول قصة القائد منذ ولادته حتى صار القائد صلاح الدين الأيوبي، كما يتضمن المسلسل كافة الفتوحات والمعارك التي خاضها صلاح الدين للجبهة الإسلامية، كما يتم توضيح كيف تمكن القائد صلاح الدين من فتح القدس وعودتها لأيدي المسلمين مرة أخرى، وفي السطور القادمة سنوضح القنوات الناقلة لهذا المسلسل الفريد وما هي مواعيد عرضه، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تم الإنتهاء من عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الأول وذلك في يونيو الماضي لعام 2024، ويتم إنتظار عرض الجزء الثاني من المسلسل التاريخي بعد النجاح الباهر الذي تمكن من تحقيقه وكما هو متوقع سيتم عرض الجزء الثاني وذلك في شهر نوفمبر المقبل من ذات العام.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يحتوي مسلسل صلاح الدين الأيوبي التركي على مجموعة ضخمة من الممثلين الأتراك والباكستانيين وقد جاءت أسمائهم على النحو التالي:

النجم اوغور جونيش: الذي لعب شخصية القائد صلاح الدين الأيوبي.

النجم محمد علي أوغلو والذي مثل شخصية نور الدين زنكي.

النجمة ديلين دوجار التي لعبت دور ثريا.

النجمة زينب كومرال بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الكبار.

القنوات الناقلة للمسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي

كما هو متعارف فإنه يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على شبكة الإنترنت بالإضافة إلى عرضه على بعض القنوات التلفزيونية، وقد جاءت هذه القنوات الناقلة على النحو التالي:

قناة TRT التركية وتردد القناة كما يلي:

تردد القناة : 11042 .

معدل الاستقطاب :عمودي .

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية وتردد القناة كما يلي: