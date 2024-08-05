اعتماد نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات 2024 رابط فعال للنتيجة

بعد ساعات قليلة سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة التي ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، وفقًا لبعض المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن وزير التربية سيعتمد النتيجة أمس الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة، وظهورها رسميًا غدًا الثلاثاء الموافق 6 من شهر أغسطس 2024.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

وعقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة مساء الإثنين 5 أغسطس، سيتم عرض العديد من التفاصيل المختلفة حول النتيجة وذلك تجهزًا لعقد مؤتمر غدًا التي سيتم فيه الإعلان عن كافة التفاصيل المتمثلة في أسماء أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح وموعد فتح التظلمات، وكذلك المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تهم العديد من الطلاب والطالبات على مستوى الجمهورية، لضمان الاستعداد والتجهز للتقدم إلى المرحلة الجديدة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة

أصبح من السهل الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-