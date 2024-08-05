القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي لبطولة الاوليمبياد منها قناة مجانية

تتوجه أنظار ملايين المصريين بحلول الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، حيث يلتقى المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى مع فرنسا في مباراة تاريخية بنصف نهائي أولمبياد باريس 2024 وهذه المباراة تحمل الكثير من الأمل والطموح لجماهير الكرة المصرية، حيث يطمح المنتخب الأولمبى للوصول إلى النهائي وتحقيق إنجاز تاريخي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

يمكن متابعة مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 عبر العديد من القنوات الرياضية، سواء المفتوحة أو المشفرة. من أبرز القنوات التي ستنقل المباراة:

beIN SPORTS HD 2: تعتبر هذه القناة جزءًا من شبكة قنوات beIN الرياضية، والتي تشتهر بتغطيتها الشاملة للأحداث الرياضية الكبرى.

Alkass Six HD: قناة رياضية قطرية تتميز بتقديم تغطية واسعة للبطولات الرياضية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

بالإضافة إلى القنوات المشفرة، هناك عدة قنوات مفتوحة ستنقل مباراة مصر وفرنسا، مما يتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المباراة دون تكاليف إضافية. من هذه القنوات:

بي إن سبورتس أتش دي 2 (beIN Sports HD 2) الكاس اتش دي 6 (Alkass Six HD) القناة الرياضية المغربية: تقوم هذه القناة ببث منافسات كرة القدم من أولمبياد باريس 2024 ومنها لقاء مصر وفرنسا في نصف النهائي عبر شاشتها.

تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia SD/HD

لضبط قناة الرياضية المغربية على جهاز الاستقبال لمتابعة المباراة، يمكن استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

تنطلق مباراة منتخب مصر وفرنسا اليوم الإثنين 5 أغسطس 2024 عند الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات هذه المواقيت تتيح لجماهير الكرة العربية فرصة الاستعداد لمتابعة المباراة الحاسمة في نصف نهائي الأولمبياد.