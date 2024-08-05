سلطنة عمان تُعلن إجازة الأبوة وفقًا لقانون العمل.. 7 أيام مدفوع الأجر للموظفين

في قرارات جديدة وغير منصوص عليها، خرجت سلطنة عمان عن حيز التقليد وأطلقت قانون العمل الجديد، لضمان حصول الأب على إجازة مدفوعة الأجر، ليُشاركها رعاية المولود الجديد، بما جاءت إجازة الأبوة كقرار لم يتم تطبيقه في أي دولة أخرى سوى سلطنة عُمان، بعيدًا عن بعض الدول التي خصت الأم هي فقط بالحصول على مثل هذه الإجازات تحت تشريع “إجازة الوضع” التي تختلف من دولة أخرى للحصول على فترة محددة.

الحصول على إجازة الأبوة في سلطنة عمان

وفي ذلك قامت سلطنة عُمان بإطلاق قانونها الجديد وهو “إجازة الأبوة” التي تُعطي للموظف عندما يُرزق بطفل حديث الطفولة، في سبيل الاعتناء به لحين أن تسترجع الأم لوعيها مرة أخرى، بما يتقاسموا المسؤولين بينهما، وتصل هذه الإجازة إلى 7 أيام متتالية تكون مدفوعة الأجر كاملاً بالأساس والزيادات وغيرها مما ينص عليها قانون العمل الجديد في سلطنة عمان، ويسري إلزاميًا على كافة العُمانيين العاملين في السلطنة، وضمان كافة أنواع عقود العمل.

عدد أيام إجازة الأبوة

ووفقًا للقانون الجديد، فإنه يستثنى كذلك العاملين ضمن حسابهم الخاص، وكذلك من هم خارج دولة عمان، على أن تستحق الأم الحصول على إجازة قدرها 98 يومًا أي نحو 3 أشهر فأكر، بينما الأب يحصل على إجازة قدرها 7 أيام، مع شرط بأن تكون الولادة حديثة، لتقتصر هذه الإجازة في بعض الدول الأخرى بـ 3 أيام ليوم واحد فقط، وأبرز هذه الدول المطبقة لإجازة الأبوة باختلاف أيامها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.