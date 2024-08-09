لولو الشطورة رجعت تــاني.. اضبط الآنـ تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات وعرب سات 2024 Wanasah TV “ارتاحي من زن ولادك”

تردد قناة وناسة الجديد شغل تفكير جميع الأمهات، حيث يرغب الكثير منهم من معرفة تردد هذه القناة لتثبيتها على شاشة التلفزيون، وخاصة لأن هذه القناة من أكثر القنوات الآمنة على الأطفال والتي تعرض محتوى هادف لهم يساعدهم في تنمية مهاراتهم العلمية والفكرية، وسنعرض لكم خلال السطور التالية التردد الجديد لقناة وناسة فتابعونا معنا.

تردد قناة وناسة الجديد

تردد قناة وناسة الجديد من أكثر الترددات التي يبحث عنها الأمهات والآباء عنه، وذلك لما تعرضه هذه القناة من محتوى متميز وهادف للأطفال، حيث تعرض القناة مجموعة من أمتع البرامج الكرتونية، وأيضا تعرض مجموعة من الأناشيد الممتعة للأطفال، والتي تساعدهم على تعليم الكثير من المهارات، ومنها فقد وجدنا البحث يتزايد بشكل يومي عن التردد الجديد لها والذي يكون على النحو التالي:

تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

تردد قناة وناسة نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة الجديد

لتثبيت تردد قناة وناسة الجديد عليك اتباع الخطوات التالية: