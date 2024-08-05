“لينك” بوابة الثانوية العامة نتيجة تالته ثانوي 2024 علمي وأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

في الساعات الأخيرة ازداد البحث من قِبل أولياء الأمور والطلاب عن رابط بوابة الثانوية العامة نتيجة تالته ثانوي 2024 الدور الأول، إذ تُعد تلك المرحلة من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب المصري، حيث من خلالها يتحدد تخصصه الجامعي تبعًا لمجموعة التراكمي ونسبة نجاحه، وبالبحث حول ما نُشر من نتائج أولية تبين أن عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥٪ فأكثر 2618 طالبًا وطالبة، أي ما يُعادل حوالي 1.39%، مما يعني أن نسبة النجاح لعام 2024 سوف ترتفع قليلًا عن عام 2023.

بوابة الثانوية العامة نتيجة تالته ثانوي 2024

يمكن التوصل عبر بوابة الثانوية العامة نتيجة تالته ثانوي 2024 من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم .

. او من خلال بوابة الثانوية العامة .

. اختيار خدمة “نتيجة الثانوية العامة”.

يقوم الطالب بتدوين رقم جلوسه في مكانه المخصص.

حدد القسم (علمي أو أدبي).

النقر على زر “عرض النتيجة”.

الانتظار بضع ثوامنِ حتى تظهر النتيجة مفصلة بالدرجات، والنسبة المئوية.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 النهائي

أُعلن من قِبل وزارة التربية والتعليم أن الموعد النهائي لطرح نتائج الثانوية العامة لعام 2024، هو يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 6 أغسطس 2024، وذلك من خلال بوابة الثانوية العامة نتيجة تالته ثانوي، على أن يعتمدها الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عبر مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية عشر 12:00 ظهراً، كما سوف يُعلن عن أسماء الأوائل بكافة المحافظات، يُذكر أن الوزارة قد نفت ما تردد بين البعض من شائعات تفيد بتسريب النتائج، وتشير التقارير إلى أن نسبة نجاح الطلاب في هذا العام تخطت 80% وتشير المصادر إلى أنها اقتربت من نسبة 81.5%.