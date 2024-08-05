“أولى الحلقات الحصرية“ تـابـع حـــــ 165 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس موعد عرضه وتردد قناة ATV الناقلة له

حاز مسلسل قيامة عثمان على شهرة كبيرة للغاية منذ عرض الجزء الأول منه خلال المواسم السابقة وصولا إلى الجزء الخامس من المسلسل، حيث ينتظر الكثير من مشاهدي ومحبي المسلسل حول العالم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس والذي من المتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان خلال الأيام القليلة الماضية، ولذلك ينتظر كافة المشاهدين بفارغ الصبر نزول الحلقات الجديدة من الموسم السادس من المسلسل وذلك لمتابعة الأحداث القوية التي حدثت في الجزء الخامس.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يستعد طاقم العمل الخاص بمسلسل قيامة عثمان من تصوير الأحداث الجديدة والحلقات الأولى للجزء الثالث وذلك استكمالا للاحداث التي حدثت في الجزء الخامس من المسلسل ومن المتوقع أن يتم العرض الجزء الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل لعام 2024 وقد يشهد المسلسل الجزء السادس ظهور بعض الفنانين والممثلين الأتراك الجدد.

القنوات الناقلة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165

هناك الكثير من القنوات التي من المتوقع أن تقوم بعرض مسلسل قيامه عثمان الجزء السادس الحلقة 165 والتي ينتظرها المشاهدين على احر من الجمر، ومن تلك القنوات ما سنتعرف عليها وعلى ترددها فيما يلي:

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية عرب سات

التردد: 12692

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية