لولو يالولو وينك.. تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات 2024 لمشاهدة اجمل الاغاني

في عالم مليء بالمحتوى الرقمي تبرز قناة وناسة لولو كواحدة من القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال التي تجمع بين الترفيه والتعلم بفضل برامجها المميزة والمحتوى الجذاب كما أصبحت وناسة لولو وجهة مفضلة للأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء ومع اقتراب عام 2024 يسعى الكثيرون لضبط ترددات القناة على أقمار النايل سات والعرب سات لضمان استمرار التسلية والفائدة لأطفالهم كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تساهم في تطوير مهارات الأطفال وتعزيز خيالهم مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن محتوى آمن وممتع لأطفالها.

تردد قناة وناسة لولو على الأقمار الصناعية 2024

يمكنك الآن جميع متابعي قناة وناسه تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال كتابة التردد المطلوب على عرب سات ونايل سات.

تردد القناة على نايل سات 2024

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد القناة على عرب سات 2024

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

أشهر أغاني قناة وناسة

يمكن الآن لطفلك متابعة مجموعة من الاغانى التعليمية والترفيهية المميزه واكتساب العديد من القيم والعادات الصحيحة لطفلك فمن أهم اغانى قناة وناسه التى يتم إذاعتها يوميا:

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية ميدو بيجاكر لولو.

أغنية وينك يا لولو.

ثم أغنية لولو عايزة ماما.

كذلك أغنية جدو حبيب العيلة.

وأيضا اغنية بيب بيب.

ثم اغنية وناسة وناسة.

كذلك أغنية مين حبيب البابا.

أغنية أسماء الحيوانات مع لولو.

أغنية يا لولو في نونو.

وكذلك أغنية لولو قوية.

ثم أغنية يا شرطة حرامي.

مميزات قناة وناسه