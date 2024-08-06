تـــابع حلقــــــات الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان في هذا الموعــــد فور عرضها..“Osman Season 6” أحداث مثيرة تحبس الأنفاس

يتساءل الكثير من عشاق متابعة المسلسلات عن موعد مسلسل قيامة عثمان، الجزء السادس حيث قلق هذا العمل الفني شهرة واسعة بين جميع المتابعين في أنحاء العالم مخصصا العالم العربي ويعتبر هذا المسلسل أحد أشهر المسلسلات التاريخية نظرا لأداء الممثلين الرائع به وأن التصوير في المسلسل يكون متقنا بالإضافة إلى ضخامة الإنتاج.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

يهتم متابعي المسلسل التاريخ وكلامه عثمان بمعرفة موعد عرض الجزء السادس ومن المتوقع ما يلي:

من المتوقع أن يتم عرض الجزء الترويجي لمسلسل في شهر سبتمبر لعام 2024 من خلال القنوات الفضائية الناشرة له.

سوف تكون أحداث المسلسل مليئه بالإثارة والتشويق.

تدور أحداث المسلسل حول الدولة العثمانية وبنائها على يد القائد عثمان ابن أرطغرل.

اهم قنوات الناقلة للمسلسل هي قناة الفجر الجزائرية و قناة اي تي في التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

تعتبر قناة atv الفضائية واحده من أهم القنوات التى تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان وسوف تقوم ببث المسلسل الجزء السادس باللغه التركية على القمر الصناعي النايل سات ويمكن تحميل القناة على جهاز التلفزيون الخاص بك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة كما في التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد هو: 10769

معامل الترميز:27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطا:⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية احد اهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان التي نالت اعجاب ملايين المتابعين في الوطن العربي ويمكن استقبال القنوات ومشاهدتها على مدار 24 ساعة من خلال متابعة مايلي: