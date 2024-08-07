سيارة ولا في الاحلام.. مواصفات سيارة هيونداي سوناتا 2025 سيارة للعائلة وسعر السيارة داخل الأسواق    

تواصل هيونداي سوناتا 2025 تأكيد مكانتها كواحدة من السيارات العائلية المفضلة في السوق وذلك بفضل تصميمها الفسيح والفخم وأدائها الرياضي المتميز حيث تجمع سوناتا بين الراحة والتكنولوجيا الحديثة والأمان مما يجعلها خيارا مثاليا للعائلات الباحثة عن سيارة تجمع بين العملية والأناقة كما يأتي هذا الإصدار الجديد مع تحسينات ملحوظة في الأداء والتصميم الداخلي والخارجي مما يعزز من جاذبيتها على الطرقات ويقدم تجربة قيادة فريدة وممتعة.

المواصفات الفنية لهيونداي سوناتا 2025

تحتوي السيارة على محرك من نوع 2.5 لتر 4 أسطوانات.

القوة الحصانية للسيارة حوالي 191 حصان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

استهلاك الوقود حوالي 8.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

أبعاد السيارة طول 4.9 متر عرض 1.86 متر وارتفاع 1.44 متر.

تصميم السيارة رياضي عصري مع شبك أمامي كبير ومصابيح LED نهارية.

العجلات جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة مع خيارات لترقية الحجم.

مقاعد جلدية فاخرة تتسع لـ 5 ركاب مع إمكانية التدفئة والتبريد في المقاعد الأمامية.

تحتوي السيارة على شاشة لمسية بقياس 10.25 بوصة تدعم نظام Apple CarPlay وAndroid Auto.

السيارة تحتوي على نظام صوتي فاخر من Bose مع 12 مكبر صوت.

مساحة السيارة واسعة للركاب والأمتعة مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة سعة التخزين.

نظام تثبيت السرعة الذكي مع وجود مساعد البقاء في المسار والتنبيه من النقطة العمياء.

تحتوي السيارة على كاميرا بزاوية 360 درجة مع وجود أجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة.

تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر لضمان أعلى مستويات الأمان.

سعر سيارة هيونداي سوناتا 2025