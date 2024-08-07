سجل الآن.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

برنامج سكنات عدل 3 هو أحد المشاريع السكنية الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لتوفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين حيث يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود المستمرة لتخفيف أزمة السكن وتحسين ظروف العيش للمواطنين مع اقتراب فتح باب التسجيل لعام 2024 يسعى العديد من المواطنين لمعرفة خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الفرصة السكانية وهذا ما سوف نوضحه لكم بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

اولا يتم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) للدخول الى الموقع اضغط هنا .

إذا كنت مستخدما جديدا قم بإنشاء حساب جديد عبر إدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إذا كنت مستخدما مسجلا من قبل قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الحالي.

بعد تسجيل الدخول اختر خدمة التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 من القائمة الرئيسية.

املأ الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات المطلوبة بدقة مثل البيانات الشخصية ومعلومات العمل والدخل الشهري.

قم برفع كافة الوثائق المطلوبة مثل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية شهادة العمل وشهادات الدخل.

تأكد من صحة المعلومات المدخلة وتحقق من جميع الوثائق المرفوعة.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على زر إرسال الطلب لتقديم استمارة التسجيل.

يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال الموقع الإلكتروني حيث سيتم إعلامك بقبول أو رفض طلبك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3