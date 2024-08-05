“هنـــا” رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024 وشوف مكان شقتك فين!

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تسليم الوحدات السكنية التي تشمل الإعلان الرابع عشر، لذلك زادت عملية البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وهذا سنتركه لكم في هذا التقرير لكل من يرغب يتابع القادم معنا.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يوجد بعض الخطوات التي يجب عليك إتباعها للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وتتمثل الخطوات فيما يلي:

في البداية يجب التوجه الى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

قم باختيار ايقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية.

يجب تدوين رقم المشروع الخاص بالمتقدم.

اكتب البيانات الخاصة بالمتقدم للاستعلام عن الشقق.

وفي النهاية قم بالضغط على زر الاستعلام.

كما يمكنك الاتصال بالأرقام الساخنة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وهي 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول أو يمكن الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هناك بعض الشروط يجب أن تتوفر للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كما يلي: