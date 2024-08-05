كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن إطلاق اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، نظراً لأهمية الدعم للمواطنين الأكثر احتياجاً ومن ذوي الدخل المحدود، ومن هنا كثرت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة وهذا سنتعرف عليه فيما يلي تابعونا.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يستطيع جميع مستفيدي دعم الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن الأسماء إلكترونياً من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الي الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

قم باختيار الخدمات الاجتماعية من ضمن الخدمات المتاحة لديك.

حدد خيار الوجبة الأخيرة 2024.

قم بتدوين البيانات المطلوبة بدقة ويجب أيضا التأكد من صحة البيانات المدخلة.

النقر على زر البحث وبذلك يظهر أمامك كافة الأسماء التي تم الإعلان عنها.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

في إطار حرص وزارة الشؤون والعمل على تقديم مساعدات مالية للمواطنين الأكثر احتياجا وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة لديهم، وتتمثل الشروط فيما يلي: