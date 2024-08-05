ارتفاع جديد الان.. سعر الدولار يخرج عن المألوف بإرتفاع مستمر في البنوك المصرية

مازال سعر الدولار في حالة ارتفاع مستمرة داخل البنوك المصرية، مما أثار جدلاً كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي حول سبب الارتفاع، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد رجحوا بأن سبب الإرتفاع هو سحب المستثمرين لأموالهم الساخنة، وسيُعاد الارتفاع مرة أخرى، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين.

أسعار الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا خر تحديث له، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 49.45 جنيه شراء و49.55 جنيه بيع.

بينما بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.22 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

هذا وأن سعر الدولار سجل 48.70 جنيه شراء، 49.80 جنيه بيع.

كما أن الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 49.31 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وعن باقي التحديثات الأخيرة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفقًا لما يلي:-

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليُسجل نحو 49.12 جنيهًا للشراء، وسعر الدولار للبيع وصل نحو 49.22 جنيهًا.

كما أن سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 49.35 جنيهًا شراء و49.45 جنيهًا للبيع.

أسعار اليورو في البنوك 2024

كما أن أخر تحديث لسعر اليورو اليومي، جاءت كما يلي:-