تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2204 أحصل على نتيجتك وقدم تظلم

وزير التربية والتعليم تواصل هاتفيا مع أوائل الثانوية العامة من اجل تقديم التهنئيات والتبريكات علي تفوقهم المتميز، ثم يتم إعلان النتيجة علي مستوي الجمهورية في مؤتمر صحفي، تتزايد مواقع البحث الإلكتروني حول معرفة نتيجة الثانوية العامة في حين انتهاء الطلاب لأداء الامتحانات لأكثر من 20 يوما إلا أنها لم تظهر بعد، حيص صرح مسئولين داخل لجان عمليات التصحيح انه جاري البحث من انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب يعد هذا التأخير في مصلحة جميع الطلاب لكي يأخذ كل طالب حقة دون ظلم، أضاف أيضا انه سيتم الإعلان عن النتيجة في الساعات القلية القادمة، سنخبركم بكافة الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام عن النتائج ابقوا معانا.

كيفية الحصول علي نتائج الثانوية العامة 2024

الخطوة الأولي: الولوج إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية: يجب الضغط علي زر الاستعلام.

الخطوة الثالثة: ادخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، الاسم رباعي.

الخطوة الرابعة: يرجي الضغط علي زر عرض النتيجة.

أخيرا: انتظر بضع ثواني سيتم عرض النتيجة، مع بيان درجات المواد.

خطوات التقديم علي تظلم نتيجة الثانوية العامة 2024

بعد الاطلاع علي نتائج الثانوية العامة ، إظهار درجات المواد تفصيلا حيث يريد بعض الطلاب التظلم عن نتائجهم سنسرد لكم كيفية التظلم كالاتي: