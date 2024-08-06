متى ينزل حساب المواطن هــذا الشهر الدفعة 81 + وطريقة الاستعلام برقم الهوية

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر من اكثر الاسئلة التي يتم البحث عن إجابة لها في هذا التوقيت حيث يعتبر برنامج حساب المواطن أحد ابرز واهم البرامج المقدمة من قبل وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في المملكة السعودية ودعم جميع المواطنين لرفع مستوى المعيشة لديهم وتوفير حياة مستقرة في ظل الظروف الراهنة.

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر

قامت خدمة المستفيدين بتلقي الكثير من الأسئلة حول موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس وقد جاءك كما في التالي:

من المعروف انه يتم صرف حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي.

في حالة أن يكون موعد الصرف يوم عطلة نهاية الاسبوع فانه يتم تأخير أو تبكير موعد الصرف بيوم.

لذلك فإن موعد صرف حساب المواطن لشهر اغسطس سوف يكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2020 بدلا من يوم السبت الموافق 10 أغسطس لعام 2024 حيث ان يوم السبت هو يوم عطلة رسمية في المملكة.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

من الممكن ان يتم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بسهولة ويسر بصورة الكترونية عن طريق اتباع عدة خطوات وقد تمثلت هذه الخطوات على النحو التالي:

الدخول اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببوابة حساب المواطن على الانترنت.

الضغط بعد ذلك على تبويب الخدمات الإلكترونية من القائمه الاساسيه.

الضغط في هذه الحالة على زر الإستعلام عن حساب المواطن من القائمة المنسدلة.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بعد ذلك بصورة صحيحة وفي الأماكن المخصصة لها.

الانتظار بعد ذلك لحظات حتى يتم تجميع المعلومات الخاصة بدعم حساب المواطن.

سوف تظهر جميع المعلومات أمامك على الشاشة في حالة الاستحقاق.

شروط الحصول علي الدعم

لكي يكون الفرد مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين وحاملو بطاقات التنقل.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون دخل الأسرة ضمن حدود معينة تحددها الجهة المشرفة على البرنامج.

يتم تحديد مقدار الدعم بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

يجب تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات الدخل والوضع الاجتماعي، مثل شهادات الرواتب أو السجلات المالية.

يجب أن لا يكون المتقدم مقيمًا في أي من مراكز الإيواء الحكومية أو السجون.

يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم بشكل دوري لضمان استمرار الدعم.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عن طريق الدخول على الموقع الرسمي، وإتباع الخطوات التالية: