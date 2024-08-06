استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الجديد 2024.. واستمتع بأجمل لحظات من الطبيعة

قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الثقافية التي تقوم بتقديم محتوى هادف وثقافي للجمهور حيث تعرض القناة على شاشتها العديد من المعلومات الكونية والحقائق والأسرار المختلفة التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال شاشة القناة، لذلك ومنذ بث القناة قد حصلت شعبية كبيرة من الجمهور العربي وذلك نظرا لمستواها المختلف والمتميز عن القنوات الفضائية الأخرى.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

تحرص إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك على تجديد التردد الخاص بالقناة كل فترة وذلك لتحسين جودة بث القناة من صوت وصورة، ومنذ فترة قليلة توقف العمل بتردد القناة القديم لذلك نوضح لكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد القناة الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة ناشيونال جيوغرافيك.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات هو 11411.

أما عن معدل استقطاب القناة فهو أفقي.

معدا ترميز القناة هو 27500.

بالنسبة لمهامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

جودة بث القناة هو HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة ناشيونال جيوغرافيك.

اسم القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات هو 11804.

معدل الترميز هو 27500.

معامل التصحيح هو ¾.

جودة البث هو HD.

خطوات استقبال القناة

يمكن بكل سهولة استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك وءلك من خلال عدة خطوات نوصحها في التالي:

افتح التلفاز وامسك بجهاز التحكم واضغط على زر الإعدادات.

قم بعدها بالضغط على أيقونة تركيب يدوي.

عليك القيام باختيار القمر الصناعي.

بعدها يتم اضافة كافة المعلومات التي تتعلق بتردد القناة.

الضغط على أيقونة البحث.

قم بعدها بتثبيت القناة بعد نزولها.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي مجموعة من أمتع البرامج والأفلام الوثائقية، من أبرز هذه البرامج ما يلي: