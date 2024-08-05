طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024 من خلال رابط ” وزارة التربية والتعليم اليمنية “

يهتم العديد من الطلاب في اليمن حاليا بمعرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، حيث يعيش طلاب الصف الثالث الثانوي حالة من التوتر والقلق مع قرب موعد إعلان نتائجهم، ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنها ستقوم بإعلان النتائج أولا في محافظات مثل صنعاء والحديدة والبيضاء وغيرها من المدن في اليمن.

نتائج الثالث الثانوي في اليمن 2024

من المعروف أن جميع طلاب الصف الثالث الثانوي في اليمن قد أنهوا امتحاناتهم منذ 18 مايو الماضي ولذلك هم في انتظار نتائجهم بشغف، وذكرت الوزارة أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات حتى الآن، وأوضحت أنها تبذل جهودا كبيرة جدا للإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، وسيتم نشرها مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع الوزارة في اليمن 2024

يمكن لجميع الطلاب والطالبات في دولة اليمن الاستفسار عن نتائجهم بسهولة من خلال اتباع الخطوات التي سنقدمها:

ادخل الى موقع وزارة التربية والتعليم في اليمن وتسجيل الدخول إليه.

انقر على نتائج الامتحانات، ثم اختيار نتائج الثانوية العامة.

اكتب رقم جلوسهم ثم النقر على زر البحث.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية عبر موقع الإدارة العامة 2024

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على هذه النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: