نتائج الثانوية العامة 2024… لينك نتيجة الثانوية الرسمي والموعد ونسب النجاح

نتائج الثانوية العامة 2024، التي ترقبها الطلاب وأولياء الأمور في هذه الساعات، تأتي المؤشرات الأولية ارتفاع نسب النجاح في أغلب المواد الدراسية، ومن المتوقع اعلان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد انعقاد المؤتمر الصحفي المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2024، وبعدها يتم توفير النتيجة بموقع الوزارة والمواقع التابعه له، وخلال هذه المقالة سوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن النتيجة بالإضافة إلى نسب النجاح المُعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.
نتائج الثانوية العامة 2024
يمكنكم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 فور اعتمادها من الوزارة، والتي من المتوقع الإعلان عن موعد ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة وهذه هي خطوات الاستعلام عنها:
- عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- واختر الأيقونة الخاصة بنتائج الامتحانات.
- اكتب اسم الطالب رباعي مع كتابة رقم جلوس الخاص به.
- انقر على أيقونة الاستعلام وستظهر النتيجة كاملة خلال لحظات.
نسب نجاح الثانوية العامة 2024
بالرغم من القلق والتوتر النفسي الذي يزداد بانتظار النتيجة إلا أن وزارة التربية والتعليم، تحد من ذلك التوتر بإعلان بشري نسب النجاح بعد تصحيح كل مادة وبالرغم من أن نسب النجاح لهذا العام تزيد عن نسب نجاح العام السابق بشكل طفيف إلا أنها مبشرة جداً لمعظم الطلاب وهي كالآتي:
- نسبة النجاح في اللغة العربية وصلت إلي 90٪.
- أما بالنسبة إلى نسبة النجاح باللغة الإنجليزية الأولي (اللغة الإنجليزية) فقط تخطت حاجز 91٪.
- ومادة الكيمياء وصلت نسبة النجاح بها إلي 88,9٪.
- وقد وصلت بمادة الفيزياء إلي 91٪.
- وقد جاءت مادة علم النفس والاجتماع بأعلي نسبة نجاح لهذا العام فقد تخطت حاجز الثلاث وتسعون بالمئة بنسبة وصلت إلى 93,9٪.
- مادة الجغرافيا 91٪.
- التاريخ نسبة النجاح به 90,2٪.