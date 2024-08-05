الموعد المتوقع لفتح باب الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي 2024 ورابط التقديم عبر epedu.gov.iq

ينتظر الكثير من طلاب الصف السادس الإعدادي وأولياء أمورهم موعد بدء تقديم الاعتراضات على نتائج امتحانات عام 2024، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإعلان النتائج النهائية في الأسبوع الماضي، وأصبح من المهم للطلاب الذين يشعرون أن درجاتهم لا تعكس مجهوداتهم تقديم اعتراضاتهم، في هذا المقال سأستعرض التفاصيل حول موعد تقديم الاعتراضات ورابط التقديم الإلكتروني.

موعد فتح باب الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي 2024

حتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان الرسمي عن موعد بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي عام 2024، ومع ذلك يتوقع أن يبدأ قبول الطلبات في بداية الأسبوع المقبل، عادة ما تقوم الوزارة باستقبال طلبات الاعتراض بعد حوالي أسبوع من إعلان النتائج الرسمية، بعد تقديم الطلبات تستغرق عملية مراجعة الدرجات وإعادة التصحيح حوالي ثلاثة أسابيع كحد أقصى، وذلك لضمان معالجة جميع الاعتراضات بدقة وفقا للضوابط والشروط المحددة من قبل الوزارة.

رابط تقديم الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادي 2024

أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية رابطا مخصصا على موقعها الإلكتروني لتيسير عملية تقديم الاعتراضات على نتائج الصف السادس الإعدادي، تهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى مساعدة الطلاب في استكمال إجراءات التقديم بسرعة ويسر، ويتطلب تقديم الاعتراضات دفع رسوم قدرها 3000 دينار عراقي عن كل مادة، لتقديم الاعتراض ينبغي الالتزام بالخطوات الآتية: