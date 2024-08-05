رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر الموقع الرسمي برقم الجلوس والاسم

يتطلع العديد من أولياء الأمور إلى صدور نتيجة الثانوية العامة 2024، ويقومون بالبحث عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله الحصول على درجات أبنائهم، يمكنهم الحصول على الرابط من خلال خطوات سهلة وستتمكن من معرفة نتيجة ابنك أو ابنتك في اليوم المحدد للإعلان عنها، وقد تم الإعلان عن ذلك من قبل وزارة التربية والتعليم، إذا كنت ترغب في معرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 وتاريخ صدورها، بالإضافة إلى موعد إعلان نتيجة الأوائل فإليك كافة التفاصيل.

نتيجة الثانوية العامة 2024

إليك نتائج الطلاب في الثانوية العامة حيث تعم الأفراح والزغاريط كل بيت مصري، إذ أن نسبة النجاح عام 2024 تعتبر من أعلى النسب، كما أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى، هذا ما تناقلته بعض الصحف والأخبار ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأوائل في الثانوية العامة خلال بضع ساعات، حيث سيقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتهنئة جميع الأوائل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

إليك الرابط للدخول إلى نتيجة الثانوية العامة واستلامها بمجرد ظهورها، وستتمكن بسهولة من الحصول على درجاتك:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم ثم تختار خدمات الاستعلام.

اختار نتائج الطلاب للثانوية العامة.

ادخل رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على استعلام وستظهر لك النتيجة.

موعد نزول نتيجة الثانوية العامة

أفادت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، حيث سيتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم عبر الإنترنت، هذا يتعلق بامتحان الدور الأول لشهادة الثانوية عام 2024، وسيتم التدقيق والتصحيح بدقة لضمان حصول كل طالب على درجته كاملة دون نقصان.

نسب النجاح في الثانوية العامة

تجاوزت نسب النجاح 90% في جميع المواد الدراسية، ومن بينها ما يلي: