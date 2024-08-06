“استعلم عن اسمك هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هو من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، وذلك بسبب رغبة المواطنين في معرفة أسماء المستحقين للدعم للوجبة الأخيرة من هذا البرنامج، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذه المساعدات إلى تقديم الدعم للفئات التي تواجه صعوبات في معيشتها، بهدف تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية، وفي السطور التالية سنوضح خطوات الاستعلام عن المستفيدين من هذه المساعدات والأوراق المطلوبة للتقديم.
رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024
يرغب العديد من المواطنين في العراق في معرفة رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024، ليتمكنوا من تحميل قوائم المستحقين للمساعدات هذا البرنامج، حيث وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة عبر منصة “مظلتي”، ويمكنهم اتباع هذه الخطوات البسيطة:
- ادخل إلى منصة مظلتي.
- انقر على زر الخدمات المتواجد في الصفحة الرئيسية.
- حدد الرعاية الاجتماعية.
- توثيق معلومات المتقدم مثل الاسم والمنطقة ورقم الهوية.
- اضغط على زر الاستعلام.
- انتظر بضع ثوان حتى تكتمل تحميل قائمة المستحقين.
المستندات اللازمة للتقديم في الرعاية الاجتماعية 2024
بعد أن قمنا بتوضيح الرابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عام 2024 والخطوات المطلوبة، يجب أن نذكر أنه لتقديم طلب للحصول على مساعدات هذا البرنامج، يتعين توفير بعض الأوراق والمستندات الضرورية ومن أبرزها:
- تقديم صورة بطاقة السجل المدني.
- إذا كانت السيدة أرملة ينبغي عليها تقديم شهادة وفاة زوجها.
- إذا كانت السيدة قد حصلت على الطلاق ينبغي عليها إحضار وثيقة الطلاق الخاصة بها.
- تقديم بطاقة الهوية الوطنية.
- إذا كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي عليه إحضار التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية.
- إذا كانت المتقدمة عزباء وليس لديها أسرة ينبغي عليها تقديم قيد عائلي.
- في حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما يجب تقديم شهادة الوفاة.