“استعلم عن اسمك هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة هو من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث المختلفة، وذلك بسبب رغبة المواطنين في معرفة أسماء المستحقين للدعم للوجبة الأخيرة من هذا البرنامج، تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال هذه المساعدات إلى تقديم الدعم للفئات التي تواجه صعوبات في معيشتها، بهدف تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية، وفي السطور التالية سنوضح خطوات الاستعلام عن المستفيدين من هذه المساعدات والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يرغب العديد من المواطنين في العراق في معرفة رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024، ليتمكنوا من تحميل قوائم المستحقين للمساعدات هذا البرنامج، حيث وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذه الخدمة عبر منصة “مظلتي”، ويمكنهم اتباع هذه الخطوات البسيطة:

ادخل إلى منصة مظلتي.

انقر على زر الخدمات المتواجد في الصفحة الرئيسية.

حدد الرعاية الاجتماعية.

توثيق معلومات المتقدم مثل الاسم والمنطقة ورقم الهوية.

اضغط على زر الاستعلام.

انتظر بضع ثوان حتى تكتمل تحميل قائمة المستحقين.

المستندات اللازمة للتقديم في الرعاية الاجتماعية 2024

بعد أن قمنا بتوضيح الرابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عام 2024 والخطوات المطلوبة، يجب أن نذكر أنه لتقديم طلب للحصول على مساعدات هذا البرنامج، يتعين توفير بعض الأوراق والمستندات الضرورية ومن أبرزها: