أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع البلاد العربية للدخول في السحب على 100 ألف دولار وتحقيق الحلم

تعتبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من أبرز الأمور التي تهم الكثيرين حاليا، حيث يقترب موعد انطلاق هذه المسابقة التي يقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، يتطلع العديد من الأشخاص من مختلف الدول للمشاركة فيها والفوز بجوائزها الكبيرة والقيمة، نظرا لتزايد الأسئلة حول كيفية الاشتراك سنقدم لكم شرحا مفصلا في الفقرات القادمة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من الدول العربية

قام منظمو مسابقة الحلم بتسهيل عملية الاشتراك للراغبين، حيث يتطلب ذلك إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “حلم” باللغة العربية أو “dream” باللغة الإنجليزية إلى الرقم المحدد لبلدك، وفيما يلي الأرقام التي يمكن استخدامها:

يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من دولة الإمارات عن طريق استخدام الرقم 6070.

المشاركة في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية عن طريق استخدام الأرقام 858888 أو 755505 أو 313131.

للمقيمين في جمهورية مصر العربية المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على الرقم 95458 أو 95450.

المشاركة في مسابقة الحلم من الأردن عن طريق استخدام الرقم 98880.

التسجيل في مسابقة الحلم من الكويت عن طريق الرقم 4141.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يجب تحقيق مجموعة من الشروط من أجل إمكانية التسجيل في مسابقة الحلم المعروفة، وهذه الشروط هي كما يلي: