أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع البلاد العربية للدخول في السحب على 100 ألف دولار وتحقيق الحلم

محمود تاريخ النشر تصنيف منوعات
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع البلاد العربية للدخول في السحب على 100 ألف دولار وتحقيق الحلم
1000,000 في انتظــــاركــ.. هذه أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم لدخول سحب المليون مع الأغـــا من MBC

تعتبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من أبرز الأمور التي تهم الكثيرين حاليا، حيث يقترب موعد انطلاق هذه المسابقة التي يقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، يتطلع العديد من الأشخاص من مختلف الدول للمشاركة فيها والفوز بجوائزها الكبيرة والقيمة، نظرا لتزايد الأسئلة حول كيفية الاشتراك سنقدم لكم شرحا مفصلا في الفقرات القادمة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من الدول العربية

قام منظمو مسابقة الحلم بتسهيل عملية الاشتراك للراغبين، حيث يتطلب ذلك إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة “حلم” باللغة العربية أو “dream” باللغة الإنجليزية إلى الرقم المحدد لبلدك، وفيما يلي الأرقام التي يمكن استخدامها:

  • يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من دولة الإمارات عن طريق استخدام الرقم 6070.
  • المشاركة في مسابقة الحلم من المملكة العربية السعودية عن طريق استخدام الأرقام 858888 أو 755505 أو 313131.
  • للمقيمين في جمهورية مصر العربية المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على الرقم 95458 أو 95450.
  • المشاركة في مسابقة الحلم من الأردن عن طريق استخدام الرقم 98880.
  • التسجيل في مسابقة الحلم من الكويت عن طريق الرقم 4141.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يجب تحقيق مجموعة من الشروط من أجل إمكانية التسجيل في مسابقة الحلم المعروفة، وهذه الشروط هي كما يلي:

  • يجب أن يكون المشترك مقيما في إحدى الدول العربية.
  • ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عام.
  • الالتزام بالشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة والموافقة عليها.
  • يجب ألا يكون المشترك له علاقة قرابة بأحد الأفراد العاملين في البرنامج.
  • لا يسمح بالدخول إلى المسابقة إلا للأشخاص الذين يحملون الجنسية العربية.
  • يفضل متابعة المسابقة بانتظام بين الحين والآخر للاطلاع على أسماء الفائزين.
معلومات الكاتب
محمود

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