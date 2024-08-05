“دفعة شهر أغسطس” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات

يقوم العديد من المواطنين في العراق بالبحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث يأملون في الحصول على الوجبة المقدمة من هذه الرعاية التي تساند عددا كبيرا من المواطنين تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، تسعى الحكومة إلى تقديم المساعدة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بشرط توفر عدة شروط معينة للقبول في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم لتعزيز مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم، ولهذا الغرض تم توفير رابط إلكتروني يسمح بالاستعلام عن أسماء المشمولين دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة، ونستعرض لكم خطوات الاستعلام والشروط المطلوبة للتسجيل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لجميع الأفراد الاستفسار عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال الرابط الرسمي، و سنوضح لكم هذه الخطوات في النقاط التالية:

اضغط على رابط منصة مظلتي ثم اختار الرعاية الاجتماعية.

حدد أسماء المستفيدين وأدخل اسم المحافظة بدقة ثم قم بإدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

اكتب رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها واملأ النموذج الإلكتروني.

بعد التحقق من البيانات اضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك قوائم بأسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة، ويمكنك تحميلها بصيغة PDF على هاتفك والبحث عن الاسم بسهولة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق 2024 مجموعة من الشروط للحصول على الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وينبغي على جميع الراغبين في التسجيل الاطلاع عليها. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: