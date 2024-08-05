“مجانية” تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia 2024 TNT لمتابعة مباراة مصر وفرنسا في الاوليمبياد

تعتبر قناة المغربية الرياضية الأولى في المغرب، وتعد مصدرًا موثوقًا لأخبار الرياضة المغربية والإفريقية وتبث القناة مباريات كرة القدم للفرق المغربية، بما في ذلك الدوري المغربي الممتاز وكأس العرش المغربي كما تنقل مباريات الفرق المغربية في البطولات الإفريقية من مراحلها الأولى بالإضافة إلى ذلك، تعرض مباريات المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم وتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

تردد قناة المغربية الرياضية

تتوفر قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، مما يجعلها في متناول جميع محبي وعشاق الدوري المغربي والبطولات المختلفة لضبط القناة المغربية ، يمكنكم إدخال المعلومات التالية:

تردد القناة: هو 11157

معدل الترميز هو 27500

معامل تصويب الخطأ 5/6

ومعامل الاستقطاب عمودي

هذه الإعدادات ستتيح لكم الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات والفعاليات الرياضية المغربية.

خطوات ضبط قناة المغربية الرياضية

لضبط التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية على النايل سات، اتبع الخطوات التالية:

افتح جهاز الاستقبال واستخدم الريموت كنترول للدخول إلى القائمة الرئيسية (Menu).

من القائمة الرئيسية، قم بالنقر على أيقونة التركيب.

أدخل كلمة المرور والتي تتكون من أربعة أصفار (0000).

بعد الدخول إلى التركيب، سوف تظهر لك قائمة بجميع القنوات المتوفرة على جهازك.

اختر بعد ذلك خيار إضافة قناة جديدة.

حدد القمر الصناعي نايل سات، ثم يتم ادخال تردد القناة ومعامل الاستقطاب.

أدخل معدل الترميز ومعامل تصويب الخطأ.

انقر على زر البحث لتجد أن القناة قد تم تنزيلها بنجاح.

استمتاع بمشاهدة المباريات

بعد ضبط تردد قناة المغربية الرياضية، يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة المباريات المغربية والدولية بأعلى جودة. تعرض القناة كل الأحداث الرياضية المهمة، مما يجعلها الخيار الأمثل لعشاق الرياضة في المغرب وخارجه. تابعوا معنا كل جديد في عالم الرياضة واستمتعوا بمشاهدة مبارياتكم المفضلة بسهولة ويسر.

تمكن المنتخب المصري الأولمبي من الوصول إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب باراجواي بركلات الترجيح. تُذاع المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، محمد شحاتة.

خط الوسط: محمود صابر، محمد النني، كوكا.

خط الهجوم: زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.