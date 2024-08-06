حلقـــات جديدة مثيرة حـــ 165 .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على تردد القنوات الناقلة له

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، بعد النجاح الكبير والانتشار الواسع لمسلسل المؤسس عثمان على مدار خمس مواسم متتالية قررت شركة الانتاج اطلاق موسم سادس من المسلسل تلبية لمطلب الجمهور واستكمالا لنجاح المسلسل الذي حققت حلقاته نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، المسلسل اجتمعت فيه كل عوامل التفوق من فريق عمل على مستوى عالي وانتاج ضخم وقصة مثيرة وتسلسل أحداث مشوق، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال الموعد المقرر لعرض حلقات الموسم الجديد من مسلسل قيامة عثمان.
مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس
في الأيام الماضية عرضت قناة atv التي تبث حلقات مسلسل قيامة عثمان اعلان ترويجي للموسم السادس من المسلسل والذي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد حلقات الموسم الجديد المزيد من الاثارة حيث سيقوم عثمان بالتحضير لتأسيس الدولة التي طالما حلم بها منذ وفاة والده وتوليه مسئولية القبيلة، وفي سبيل ذلك واجه أعتى الأعداء سواء صليبيين أو مغول أو روم أو تتار أو غيرهم ورغم قوتهم وإمكانياتهم الكبيرة الا انه تفوق عليهم واستطاع هزيمتهم وانتزاع العديد من المدن منهم بفضل شجاعته وروحه المقاتله وقوة عزيمته ونجح في توحيد القبائل تحت قيادته ، المسلسل من بطولة بوراك اوزجيفيت واوزجه تورير ويلدز جاغري عتيقسوي وغيرهم.
مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس
مسلسل قيامة عثمان الذي يعرض على قناة ايه تي في التركية كل أربعاء يشاهد الجمهور العربي حلقاته مترجمة عبر الانترنت أو من خلال قناة الفجر الجزائرية التي تعرض المسلسل حصريا على شاشات الفضائيات، ولاستقبال القناة اضبط ترددها على النحو التالي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4