حلقـــات جديدة مثيرة حـــ 165 .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على تردد القنوات الناقلة له

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

في الأيام الماضية عرضت قناة atv التي تبث حلقات مسلسل قيامة عثمان اعلان ترويجي للموسم السادس من المسلسل والذي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد حلقات الموسم الجديد المزيد من الاثارة حيث سيقوم عثمان بالتحضير لتأسيس الدولة التي طالما حلم بها منذ وفاة والده وتوليه مسئولية القبيلة، وفي سبيل ذلك واجه أعتى الأعداء سواء صليبيين أو مغول أو روم أو تتار أو غيرهم ورغم قوتهم وإمكانياتهم الكبيرة الا انه تفوق عليهم واستطاع هزيمتهم وانتزاع العديد من المدن منهم بفضل شجاعته وروحه المقاتله وقوة عزيمته ونجح في توحيد القبائل تحت قيادته ، المسلسل من بطولة بوراك اوزجيفيت واوزجه تورير ويلدز جاغري عتيقسوي وغيرهم.