اشغلى طفلك طوال اليوم.. تعرف على تردد قناة ماجد للأطفال وخلي طفلك يستمتع بأجمل الاغاني 

تعد قناة ماجد من القنوات التي تستهدف في عرض محتواها الأطفال بداية من عمر عام فأكبر، وتحرص على عرض مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية وذلك لتنمية المهارات المختلفة لدى الأطفال، ويرغب العديد من الأمهات تسلية أطفالهم ويتم البحث على التردد الجديد لقناة ماجد سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات

تحرص قناة ماجد على بث محتوى متنوع بداية من البرامج المختلفة التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال، الي أغاني الأطفال وأفلام الكرتون الرائعة المناسبة لكافة الاعمار، ويتساءل بعض الأشخاص على التردد الجديد للقناة على النايل سات وهو:

التردد 12221 (H).

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 7/8

الجودة SD

تردد قناة ماجد على عرب سات 2024

أعلنت قناة ماجد بأنها حرصت على تعديل التردد الخاص بهم على عرب سات أيضاً وذلك لمتابعة المحتوى من قبل الأطفال بشكل أفضل مما هي عليه، من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأغاني المسلية والمحببة لدى الأطفال، كل ما عليك تسجيل بيانات التردد كالتالي:

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ثلاثة أرباع

ما هي البرامج التي تقدمها قناة ماجد

يتساءل بعض الأمهات على أفضل البرامج التلفزيونية التي يتم عرضها على قناة ماجد وقد تم التوضيح بأنها تحرص على عرض البرامج التالية: