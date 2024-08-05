الدولار يقترب من 50 جنيها.. ارتفاع كبير ومفاجئ في سعر الدولار الان بجميع البنوك

شهدت أسعار الدولار حالة من الارتفاع الكبير في تعاملات اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس 2024، فضلاً عن أن ذلك جاء في غضون دقائق معدودة من بداية التعاملات اليومية، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 49.47 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، فضلاً عن أن أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية يتم تحديثها باستمرار في كافة البنوك المصرية، وفي السطور التالية نوضح لكم في السطور التالية، تحديث سعر الدولار، حتى يتعرف عليها الجميع.

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر أغسطس 2024، كما نص على النحو التالي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك المركزي إلى 49.41 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي سجل نحو 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

كما أن سعر الدولار في بنك مصر اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2024 ليبلغ عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في باقي البنوك

كما أن سعر الدولار وفقًا لأخر تحديث لباقي البنوك المصرية، جاءت كما يأتي:-

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

إضافة إلى أن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 49.50 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

ووفقًا للتحديثات الأولية، فمن المتوقع بأن يستمر الدولار في حالة من الإرتفاع المستمر داخل البنوك المصرية.