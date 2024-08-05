هل سيتم إيقاف منحة البطالة بالجزائر 2025…تعرف على التفاصيل والطريقة الصحيحة للتسجيل في المنحة 

تعمل الحكومة بالجزائر على توفير منحة البطالة للشباب الغير عاملين هناك، وذلك لتقديم لهم يد العون في تلبية احتياجاتهم الأساسية لمواجهة بعض التحديات الاقتصادية التي تمر على البلاد في هذه الفترة، وقد تداول بعض الأخبار في الفترة الأخيرة بخصوص إيقاف صرف منحة البطالة للمستفيدين، وبعد تزايد التساؤلات ردت الحكومة الجزائرية بالتفاصيل الكاملة سنتعرف عليها في السطور التالية.

هل سيتم إيقاف منحة البطالة للمستفيدين 2025

ردت الحكومة الجزائرية على كافة التساؤلات بأنه سيتم إيقاف منحة البطالة في بعض الحالات فقط وأوضحت بأنها كالتالي:

في حين التحاق المستفيد بالعمل سواء بدوام كلى او جزئي سيتم إيقاف الاستفادة من المنحة تلقائيا.

إذا عمل المتقدم على تسجيل بيانات غير صحيحة أو بيانات مزورة سيتم إيقاف المنحة.

عدم التزام بحضور تدريبات الوكالة الوطنية للتشغيل لتأهيلهم لسوق العمل.

إذا انتهت مدة الدورات التدريبية ولم يجد المستفيد عمل مناسب سيتم إيقاف المنحة.

في حين قدمت الوكالة الوطنية للتشغيل عروض عمل على المستفيد ولم يقبل بها سيتم إيقاف المنحة على الفور.

إذا ثبت أن المستفيد بدأ في مشروع تجاري خاص به.

رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

يرغب العديد من الأشخاص بالجزائر التسجيل في منحة البطالة ويتم التساؤل على الطريقة الصحيحة في التسجيل، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: