وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توضح خطوات التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025 وأهم شروط التسجيل

زاد الاهتمام بين المواطنين في الفترة الحالية بالبحث عن التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في قرعة الحج المغرب 2025 في العراق، منذ انتهاء موسم الحج لهذا العام، يبحث جميع المواطنين العراقيين عن كيفية التسجيل في القرعة لأداء فريضة الحج في العام المقبل.

خطوات التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025

إليكم خطوات التسجيل في قرعة الحج المغرب 2025:

يرجى النقر على الرابط الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للوصول إلى صفحة التسجيل في قرعة الحج المغرب لعام 2025.

بعد ذلك، اضغط على خيار تسجيل الدخول وانتقل إلى تبويب قرعة الحج المغرب 2025.

من ثم، اختر استمارة التسجيل للحج واملأ البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.

بمجرد التأكد من صحة البيانات المُدخلة، انقر على زر التسجيل.

سيتم تقديم طلبك للدراسة، وستتلقى إشعارًا بالتسجيل النهائي بمجرد اكتماله ومعالجته.

شروط التسجيل في قرعة الحج لعام 2025

إليكم شروط التسجيل في قرعة الحج لعام 2025:

يتم قبول المساهمين في السحب لقرعة الحج بالمغرب شريطة أن يكونوا مواطنين مغاربة أو أجانب يقيمون بالمغرب، على أن تكون أعمارهم على الأقل 18 سنة.

كما لا يجوز للمتقدمين أن يكونوا قد أدوا مناسك الحج خلال العشر سنوات السابقة، ويجب أن يكونوا في حالة صحية جيدة من الناحية الجسدية والعقلية.

الشروط تشمل أيضًا عدم تسجيل النساء الحوامل في آخر ثلاثة أشهر.

الاوراق اللازمة للتقديم في قرعة الحج

يشترط تقديم المستندات التالية للتسجيل في قرعة الحج: