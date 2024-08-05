برابط مباشر.. لينــك نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 وزارة التربية وحط رابط الوزارة

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024، الثانوية العامة هي مرحلة هامة في حياة أي طالب يتحدد على أساسها مستقبله العلمي والعملي والمجال الذي سيتخصص به فيما بعد ومن خلال النتيجة تتحقق آمال طلاب وتخفق آمال غيرهم، لذا يسعى كل طالب خلال هذا العام تحديدا الى بذل كل طاقته ومجهوده في سبيل النجاح والحصول على التقدير الذي يحلم به، وفي اليمن وبمجرد انتهاء امتحانات الثانوية أصبح هناك حالة من الترقب والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور في انتظار ظهور النتائج، واليوم سنوضح لكم في هذا المقال طرق الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 خلال الأيام القادمة سيتم الاعلان رسميا عن ظهور نتائج نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 وذلك فور انتهاء لجان الكنترول من عمليات التصحيح والمراجعة ليتم تحويل النتائج مباشرة بعد رصد الدرجات الى وزير التربية ليقوم باعتمادها، وفي إطار حرص الوزارة على راحة طلابها وعدم إهدار وقتهم وجهودهم تم توفير أكثر من طريقة لمعرفة النتائج بسهولة وبخطوات بسيطة سواء عبر الهاتف أو عبر المواقع الالكترونية التي خصصتها الوزارة، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التربية : الدخول الى موقع وزارة التربية بالضغط على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية ادخل الى قسم النتائج.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح العام الدراسي ورقم الجلوس.

بعد ذلك اضغط على “عرض النتيجة” لتظهر أمامك في غضون ثواني. رابط نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 نتائج الثانوية العامة ستتوافر ايضا عبر موقع الادارة العامة للاختبارات ليتم الاطلاع عليها بسهولة على النحو التالي : الدخول الى الموقع الالكتروني للادارة العامة للاختبارات من هنا.

تحديد الصف ثم الشعبة التابع لها الطالب.

ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص.

بالأخير قم بالضغط على “عرض النتيجة” لتظهر لك بالتفصيل.