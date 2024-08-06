المتابعون.. مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس عبر قنوات الفجر الجزائرية و ATV التركية في هذا الموعد

تمكن مسلسل قيامة عثمان، من جذب جمهور كبير من المشاهدين والمتابعين في مختلف الدول العربية، خاصة مع عرض الـ 5 مواسم الأخيرة من المسلسل خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن قيامة عثمان نال شهرة وإعجاب جماهيري كبير على مستوى العام، وعقب تجسيد لأدوار تاريخية مثل المؤسس عثمان وأولاده الذين قاموا بتأسيس الدولة العثمانية، وعليه فإن البعض يتساءل عن الموعد المتوقع لعرض أولى حلقات الموسم السادس.

موعد إذاعة قيامة عثمان موسم سادس

وفقًا ما نشرته الصفحات المروجة مؤخرًا، فإن الإعلان الترويجي من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس سيتم عرضه في شهر سبتمبر المقبل، بحيث تبدأ أولى حلقات الجزء الجديد بعد هذا الإعلان مباشرة وهو ما يشير إلى عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل، مع تحمله لأحداث مثير وغير متوقعة وتغير في بعض الشخصيات وإضافة رونقة جديدة للمسلسل، تجذب انتباه المشاهد، بالإضافة إلى أن المسلسل سيقوم بالتحدي مع أقوى المسلسلات التاريخية الأخرى مثل صلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح.

نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 مسلسل عثمان

يمكنك مشاهدة قيامة عثمان على العديد من القنوات الفضائية المختلفة، التي من بينها الفجر الجزائرية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة الفجر الجزائرية يكون النايل سات.

التردد الجديد قناة الفجر الجزائرية فهو 12034.

معامل استقطاب قناة الفجر الجزائرية يكون رأسي.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة atv التركية

كما يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان على قناة atv وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي للقناة فهو العرب سات.

التردد الجديد هو 12692.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

خطوات تنزيل قنوات مسلسل قيامة عثمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قنوات مسلسل قيامة عثمان التي سيتم إذاعته في غضون أسابيع قليلة، وفقًا للأتي:-