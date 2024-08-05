بنسب النجاح الان.. رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي 2024 برقم الجلوس فقط

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 التي ينتظرها العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى أن عرض النتيجة سيكون عبر مؤتمر صحفي يتم فيه إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، من نسب نجاح وأسماء أوائل الثانوية العامة، مع المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات، وغيرها من التفاصيل الأخري التي يتم عرضها في هذا المؤتمر الصحفي التي سينعقد من قبل الوزارة.

ما هي نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة؟

ووفقًا للنسب المعلنة مؤخرًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تُفيد بنسبة النجاح العالية لهذا العام، وفقًا لما يلي:-

وصلت نسبة النجاح بمادة الكيمياء إلى 92%.

بينما بلغت نسبة النجاح في الجغرافيا لنحو 92%.

إضافة إلى أن مادة اللغة الأجنبية بلغت نسبة النجاح فيها إلى 96.25%.

هذا وأن مادة التاريخ وصلت نسبة النجاح 96.43%.

نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية تكون 97.88%.

نسبة النجاح في مادة الفيزياء تكون 94.21%.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، لكي يتم التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، وفقًا لما يلي:-