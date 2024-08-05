“الوجبة السابعة مظلتي“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، منحة وجبات الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة العراقية ويستفيد منها الآلاف من أصحاب الأوضاع المادية والاجتماعية الصعبة حيث تصرف لهم وزارة الشؤون دخل يساعدهم على توفير احتياجاتهم الأساسية ويمكنهم من عيش حياة كريمة بلا ضغوط أو أعباء تثقل كاهلهم، وينتظر المتقدمين بفارغ الصبر ظهور اسماء المشمولين والتي ستعلن عنهم الوزارة الكترونيا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية وشروط الاستحقاق.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بالعراق أصبح قطاع عريض من الشعب يعاني من الفقر وعدم كفاية الدخل لذا قررت الحكومة أن تقوم بدورها في تحسين معيشة المواطن وتصرف منح دورية للفئات الأشد احتياجا والأكثر استحقاقا وأبرزهم الفقراء والأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات وغيرهم، وللتيسير على المتقدمين تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية امكانية الاطلاع عبر الانترنت على الأسماء المستحقة والتي تم اختيارها للحصول على المنحة، وسنستعرض لكم فيما يلي رابط وخطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة :

الدخول الى المنصة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” من خلال الضغط على هذا الرابط.

من خدمات الموقع المتاحة اختر “اسماء الرعاية الاجتماعية”.

بعد الانتقال لصفحة الخدمة قم بإدخال المعلومات المطلوبة.

سيكون عليك تحديد رقم الوجبة والمحافظة التي تتبعها.

في الخانات المخصصة اكتب البيانات الشخصية اللازمة لاستكمال العملية ثم اضغط على”بحث”.

شروط استحقاق منحة الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق الشروط المطلوبة للاستفادة من منحة الرعاية الاجتماعية وهي :