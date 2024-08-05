“خلاص هانت”نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس “علمي وأدبي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس،والتي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2024، وأكدت الوزارة أنه تم تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، والذي سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية….

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2024، سوف تكون متاحة أمام الطلاب عبر مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وأشار المصدر خلال حديثه إلى أن الوزارة انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، ومن المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب رسمياً يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وأضاف في نهاية حديثه على قناة mbc مصر أن نسب نجاح الثانوية العامة جاءت كالتالي:

نسبة نجاح الطلاب بمادة اللغة الأجنبية الأولى96.25% .

عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر حوالي ما يقرب من 51943 طالب وطالبة بنسبة 7.57%.

عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 686616 طالب وطالبة.

نسب النجاح في مادة التاريخ 96.43%.

عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر 2618 طالب بنسبة 1.39%.

عدد الطلاب المتقدمين للإمنتحان حوالي 188851 طالب وطالبة.

رابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

ويمكن للطلاب الإطلاع على نتائج الثانوية العامة من خلال المواقع الالكترونية المعتمدة التي أعلنت عنها الوزارة فور اعتمادها من قبل سيادة الوزير الدكتور”محمد عبد اللطيف” وإليكم الخطوات …