حبيبي يا رسول الله.. موعد المولد النبوي الشريف 2024 وفقاً للبحوث الفلكية

حالة ترقب وشغف لمعرفة موعد المولد النبوي الشريف 2024 وهو اليوم التي تنتظره الأمة الإسلامية والعربية على احر من الجمر من العام للعام، يريد الكثير الإجابة عن تساؤلاتهم هل المولد النبوي لهذا العام يوافق في أغسطس الجاري أم سبتمبر المقبل، هناك استعدادات كثيرة لاستقبال المولد النبوي الشريف، من العام للعام تنتظر المسلمين المولد النبوي الشريف لأنه خير يوم طلعت فيه الشمس لكي تضيء بنوره،

سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمسلمين هو شفيع الأمة وكاشف الغمة به نهتدي إلى يوم الدين، تدخل السعادة قلوبنا جميعاً عندما يهل علينا يوم المولد النبوي الشريف وقلوبنا تشتاق لرؤية، هناك عادات كثيرة يطبقها المسلمين مع حلول تلكم المناسبة، ولذلك نتعرف سوياً خلال التقرير التالي على موعد المولد النبوي الشريف 2024.

موعد المولد النبوي الشريف 2024

وفقاً للبحوث الفلكي أن يوم المولد النبوي الشريف لهذا العام قد يوافق يوم الاثنين السادس عشر من سبتمبر المقبل 2024 والثاني عشر من جمادي الاول 1446، وفي هذا اليوم من كل عام تطبق الحكومة إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وحسب القانون الجديد فمن المتوقع أن يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 16 من سبتمبر 2024 ليحصل جميع العاملين من القطاع العام والخاص عليها مدفوعة الأجر تبدأ الإجازة من يوم الخميس 19 سبتمبر وحتى السبت الموافق 21 من سبتمبر 2024.

من أبرز مظاهر الاحتفال بحلول المولد النبوي الشريف

هناك مظاهر احتفالات كثيرة ومختلفة يحرص المسلمين على تطبيقها كل عام