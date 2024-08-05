الحكومة تُعلن 3 أيام إجازة رسمية لـ 30 مليون موظف.. إجازة مدفوعة الأجر كامل في هذا الموعد

تعتبر الإجازات الرسمية في الدولة، من أكثر المواضيع التي يعشقها ملايين الموظفين العاملين في الدولة، نظرًا لأخذ قسط من الراحة أثناء الاحتفال بهذه الإجازة، بالإضافة إلى أن الإجازة القادمة هي “إجازة المولد النبوي” التي يحتفل بها المسلمون في مختلف أنحاء الدول، لتكون من أهم وأبرز الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، بما توافق يوم الإثنين 12 من شهر ربيع الأول، وهو الموافق 16 من شهر سبتمبر 2024، وفقًا للأجندة الرسمية لإجازات الدولة.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

مع الحصول على هذه الإجازة الرسمية في الدولة، يقوم المسلمون بالاحتفال بها بشكل ملائم، وهذا اليوم تعظيم واحتفاء وفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يتجمع فيه أمة الإسلام على الذكر والصيام والإنشاد في حب النبي والثناء عليه، وكذلك إقامة الموائد التي تكون صدقة على هذا اليوم الكريم، وحكمة جائز شرعًا لا مساس به، وإذا استغله العبد في الأمور الدينية الصالحة فاز به وأخذ أجره كاملاً.

ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف و3 أيام إجازة رسمية

ووفقًا للأجندة الخاصة بالحكومة، فإنه سيتم ترحيل يوم إجازة المولد النبوي الشريف ليوافق يوم الخميس 19 من شهر سبتمبر 2024، من أجل ضمان استمرارية سير العمل في مختلف المصالح الحكومية وعدم تعطيل أمور الناس، بما يحصل بذلك الموظف على 3 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر وهم الخميس والجمعة والسبت، بالإضافة إلى إلى إرسال منشور بذلك لجميع الأجهزة والجهات المعنية حتى يتم الالتزام بقرارات الإجازات المعنية من قبل الدولة وعدم الإخلال بها.