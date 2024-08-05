ارتفاع سعر 100 دولار في العراق اليوم فما هي قرارات البنك المركزي العراقي للحد من سعر الدولار

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار في العراق ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، سجل الدولار اليوم 149850 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق من اليوم 149750 ديناراً مقابل نفس القيمة، هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار يعكس التغيرات المستمرة في السوق المالية العراقية، وإليكم التفاصيل.
سعر 100 دولار في العراق اليوم
تقرير إخباري حول أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي 05 أغسطس 2024 في يوم الإثنين الموافق 05 أغسطس 2024، نشرت الأسواق المالية في العراق قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، السعر الرسمي المقدم من البنك المركزي هو 132,000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الدولار في باقي المجن التالي:
|المدينة
|سعر الصرف (100 دولار)
|بغداد
|149,900 دينار
|هەولێر
|150,000 دينار
|البصرة
|150,000 دينار
|سلێمانی
|150,050 دينار
|دھۆك
|150,050 دينار
|کرکوک
|150,100 دينار
|هەلەبجە
|150,100 دينار
|موصل
|150,050 دينار
|النجف
|150,050 دينار
|الرمادي
|150,100 دينار
|سماوة
|150,050 دينار
|الناصرية
|150,050 دينار
|كربلاء
|150,050 دينار
|بعقوبة
|150,100 دينار
|حلة
|150,050 دينار
|الكوت
|150,050 دينار
|الديوانية
|150,050 دينار
|تكريت
|150,050 دينار
|العمارة
|150,100 دينار
تظهر هذه الأرقام تفاوت أسعار الصرف داخل مختلف المدن العراقية، مما يؤكد التأثيرات المحلية على الأسعار في السوق، تعتبر هذه البيانات هامة للمتعاملين والمستثمرين في السوق العراقي.
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
أعلن مختصون ماليون أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث ذكر أحد المحللين أن “إحدى الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع هي التقليل من ضخ الكاش من قبل البنك المركزي العراقي، باستثناء هذا اليوم، وأشار المحلل إلى أن الطلب على الدولار هذه الأيام غير طبيعي، موضحًا أنه لا يتوقع أن يكون فتح نافذة صرف الدولار للمسافرين في المطارات هو السبب الرئيسي لارتفاع السعر، رغم أن الوقت الحالي هو موسم سفر.