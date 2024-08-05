ارتفاع سعر 100 دولار في العراق اليوم فما هي قرارات البنك المركزي العراقي للحد من سعر الدولار

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
ارتفاع سعر 100 دولار في العراق اليوم فما هي قرارات البنك المركزي العراقي للحد من سعر الدولار
سعر 100 دولار في العراق اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار الدولار في العراق ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، سجل الدولار اليوم 149850 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق من اليوم 149750 ديناراً مقابل نفس القيمة، هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار يعكس التغيرات المستمرة في السوق المالية العراقية، وإليكم التفاصيل.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

تقرير إخباري حول أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي 05 أغسطس 2024 في يوم الإثنين الموافق 05 أغسطس 2024، نشرت الأسواق المالية في العراق قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، السعر الرسمي المقدم من البنك المركزي هو 132,000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الدولار في باقي المجن التالي:

المدينة سعر الصرف (100 دولار)
بغداد 149,900 دينار
هەولێر 150,000 دينار
البصرة 150,000 دينار
سلێمانی 150,050 دينار
دھۆك 150,050 دينار
کرکوک 150,100 دينار
هەلەبجە 150,100 دينار
موصل 150,050 دينار
النجف 150,050 دينار
الرمادي 150,100 دينار
سماوة 150,050 دينار
الناصرية 150,050 دينار
كربلاء 150,050 دينار
بعقوبة 150,100 دينار
حلة 150,050 دينار
الكوت 150,050 دينار
الديوانية 150,050 دينار
تكريت 150,050 دينار
العمارة 150,100 دينار

تظهر هذه الأرقام تفاوت أسعار الصرف داخل مختلف المدن العراقية، مما يؤكد التأثيرات المحلية على الأسعار في السوق، تعتبر هذه البيانات هامة للمتعاملين والمستثمرين في السوق العراقي.

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

أعلن مختصون ماليون أن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث ذكر أحد المحللين أن “إحدى الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع هي التقليل من ضخ الكاش من قبل البنك المركزي العراقي، باستثناء هذا اليوم، وأشار المحلل إلى أن الطلب على الدولار هذه الأيام غير طبيعي، موضحًا أنه لا يتوقع أن يكون فتح نافذة صرف الدولار للمسافرين في المطارات هو السبب الرئيسي لارتفاع السعر، رغم أن الوقت الحالي هو موسم سفر.

معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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